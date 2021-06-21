Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 6 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu
21 Haziran 2021 Pazartesi 11:36

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Beykent Üniversitesi'ne 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ile  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”  hükümlerinde  aranan  koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 6 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim  durumunu  gösteren  belgeler  (onaylı  suret  ve  yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi)  ile  bilimsel  yayın  ve  çalışmalarını  kapsayan dosyasını  (4  takım)  halinde  ve  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Mevzuatı  Uyarınca  Akademik  Personel  Adayı  Açık  Rıza  Metnini  vermeleri gerekmektedir.

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