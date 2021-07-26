LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
0
USTA OYUNCUDAN İYİ HABER!
USTA OYUNCUDAN İYİ HABER!
0
ÜNLÜ AKTÖR FETHİYE'DE ÖLDÜ
ÜNLÜ AKTÖR FETHİYE'DE ÖLDÜ
0
HELAL OLSUN SULTANLAR!
HELAL OLSUN SULTANLAR!
0

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 34 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Beykent Üniversitesi'ne 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ile  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”  hükümlerinde  aranan  koşulları yerine getirmiş olmak  kaydı  ile aylık ve özlük hakları  yönünden 4857  sayılı  İş Kanunu  hükümlerine tabi  Tıp Fakültesi,  Diş Hekimliği  Fakültesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 34 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

 

Başvurular T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta  aracılığı ile  yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan  başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Etiketler; #beykent üniversitesi
Önceki Haber
Harran Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sonraki Haber
Mersin Üniversitesi 14 kişi alacak
Mersin Üniversitesi 14 kişi alacak
Mersin Üniversitesi 14 kişi alacak
0
Harran Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Harran Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
LGS tercih sonuçları belli oldu
LGS tercih sonuçları belli oldu
0
İki arkadaş serinlemek için girdiği barajda boğuldu!
İki arkadaş serinlemek için girdiği barajda boğuldu!
0
Kahreden haber! Havalandırma boşluğundaki bacakları görünce...
Kahreden haber! Havalandırma boşluğundaki bacakları görünce...
0
Askeri araca saldırı: 2 asker şehit oldu!
Askeri araca saldırı: 2 asker şehit oldu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.