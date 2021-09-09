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Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 2 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
09 Eylül 2021 Perşembe 11:53

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Beykent Üniversitesi'ne 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ile  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve  İktisadi  ve  İdari  Bilimler  Fakültesi  bünyesine  çeşitli  alanlarda;  2  Öğretim  Üyesi  alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

 

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