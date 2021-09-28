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Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 3 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
28 Eylül 2021 Salı 10:27

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Beykent Üniversitesi'ne 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ile  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük  hakları  yönünden  4857  sayılı  İş  Kanunu  hükümlerine  tabi  İktisadi  ve  İdari  Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 3 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

 

İlana başvurular 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent  Üniversitesi  Yazı  İşleri  Müdürlüğü’ne  şahsen  veya  posta  aracılığı  ile  yapılabilir. Postadaki  gecikmeler  ve  eksik  belge  ile  yapılan  başvurular  dikkate  alınmaz.  İnternet  üzerinden başvurular  kabul  edilmez.  Başvuru  için  gerekli  belgeler  ve  diğer  tamamlayıcı  bilgiler  ilgili birimlerden öğrenilecektir.


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