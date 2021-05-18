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Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 8 öğretim üyesi alacaklarını duyurdu

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alımı
18 Mayıs 2021 Salı 10:00

Beykent Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 8 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.


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