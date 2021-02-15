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Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 18 Öğretim Üyesi istihdam edecek

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alımı
15 Şubat 2021 Pazartesi 10:59

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Beykent Üniversitesi 18 öğretim üyesi alımı yapacak.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi)  ile  doçentlik  belgesi,  bilimsel  yayın  ve çalışmalarını  kapsayan  dosyasını  (6  takım)  halinde  ve  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi)  ile  doçentlik  belgesi,  bilimsel  yayın  ve çalışmalarını  kapsayan  dosyasını  (4  takım)  halinde  ve  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvuracakların,  başvuruda  bulunduğu  fakülte  ve bölümü  belirten  bir  dilekçenin  ekinde,  YÖK  formatlı  özgeçmiş,  öğrenim  durumunu  gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını  kapsayan  dosyasını  (4  takım)  halinde  ve  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

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Etiketler; #beykent üniversitesi
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