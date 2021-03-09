Beykoz Belediye 18 memur alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi'nin 18 memur alacağı öğrenildi

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda "Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır."denildi.

İlan için son başvuru tarihi 9 Nisan 2021 olarak açıklandı.



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