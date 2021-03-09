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Beykoz Belediye 18 memur alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi'nin 18 memur alacağı öğrenildi

Beykoz Belediye 18 memur alacak
09 Mart 2021 Salı 10:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda "Beykoz  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi  olarak  istihdam  edilmek üzere;  "Mahalli İdarelere  İlk  Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır."denildi.

İlan için son başvuru tarihi 9 Nisan 2021 olarak açıklandı.


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Etiketler; #beykoz belediyesi
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