Beykoz Üniversitesi 23 kişi alacak

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü 23 akademik personel alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Beykoz Üniversitesi çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (profesör, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 Tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, öğretim görevlisi / araştırma görevlisi alınacaktır.

İlan için başvurular 22 Kasım tarihinde başlayacak ve 6 Aralık 2022 tarihinde son bulacaktır.



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