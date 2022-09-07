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Beykoz Üniversitesi akademik personel alacak

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü, akademik personel alımı yapacağını açıkladı

Beykoz Üniversitesi akademik personel alacak
07 Eylül 2022 Çarşamba 10:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Beykoz Üniversitesi çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, öğretim görevlisi / araştırma görevlisi alınacaktır.

 

İlan için başvurular 6 Eylül 2022 tarihinden itibaren başladı ve 20 Eylül 2022 tarihine kadar sürecektir.


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