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Beylikdüzü Belediyesi 10 zabıta alacak

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı 10 zabıta alımı yapacağını duyurdu

Beylikdüzü Belediyesi 10 zabıta alacak
02 Eylül 2021 Perşembe 11:01

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Beylikdüzü Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri, KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak kaydıyla münhal bulunan Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır.

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

İlana başvurular 11 Ekim ile 15 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.

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