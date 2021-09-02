Beylikdüzü Belediyesi 10 zabıta alacak

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı 10 zabıta alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Beylikdüzü Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal bulunan Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır.

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

İlana başvurular 11 Ekim ile 15 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ