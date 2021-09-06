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Bıçakla tehdit edip, cinsel saldırıda bulundu!

Antalya'da gece birlikte eğlendiği S.D.'ye (21) bıçak tehdidiyle cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen B.M.A., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

Bıçakla tehdit edip, cinsel saldırıda bulundu!
06 Eylül 2021 Pazartesi 13:10

Olay, saat 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Ulusoy Caddesi'nde 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Gece boyunca birlikte eğlenen B.M.A. ile S.D., daha sonra eve geldi. İddiaya göre B.M.A., S.D.'yi bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulundu. Apartmanda oturanlar, evden gelen gürültüden rahatsız olup polise bildirdi. Adrese gelen polis, kapıyı çaldı. Polisin geldiğini gören S.D. dışarı çıkıp, bıçak zoruyla cinsel saldırıya uğradığını söyledi. Polisin kapıda olduğunu gören B.M.A. ise kendini eve kilitledi.

Savcılıktan alınan izin doğrultusunda itfaiye yardımı ile eve giren polis, B.M.A.'yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen B.M.A. polis merkezine götürülürken, evde yapılan aramada bulunan bıçağa el konuldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #bıçak tehdidi #cinsel saldırı #tecavüz
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