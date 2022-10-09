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Bıçaklanan kişi sığındığı fırında öldü!

Konya'da bıçaklanan kişi, sığındığı fırında hayatını kaybetti

Bıçaklanan kişi sığındığı fırında öldü!
09 Ekim 2022 Pazar 16:24

İddiaya göre, merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi Orkide Sokak'ta henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından bıçaklanan Süleyman Durmuş (48) yaralandı.

Durmuş, yaralı halde yakınlardaki bir fırına sığındıktan sonra yere yığıldı.

İş yerindeki çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Durmuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #konya #bıçaklanma #ölüm
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