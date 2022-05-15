İNANILMAZ! GEREK YOK DEDİ VE...
İNANILMAZ! GEREK YOK DEDİ VE...
0
KARŞIYAKA'DA YÖRÜK FESTİVALİ
KARŞIYAKA'DA YÖRÜK FESTİVALİ
0
İZMİR'DE KAHVE FESTİVALİ
İZMİR'DE KAHVE FESTİVALİ
0
ALTINORDU'DA BÜYÜK SEVİNÇ!
ALTINORDU'DA BÜYÜK SEVİNÇ!
0

Bıçaklayarak öldürüp, yüzünü yakıp, çöpe attılar!

Bıçaklayarak öldürüp, yüzünü yakıp, çöpe attılar!
15 Mayıs 2022 Pazar 13:22

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki şehir çöplüğünde, Sakine Külter'in bıçaklanıp öldürüldükten sonra yüzü yakılmış cesedi bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi yakınlarında bulunan şehir çöplüğünde geri dönüşüm malzemesi toplayanlar, yüzü yakılmış kadın cesediyle karşılaşınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 6 bıçak darbesi tespit edildi. Yapılan araştırmada cesedin, Silopi'de yaşayan 5 çocuk annesi Sakine Külter'e ait olduğu saptandı.

Sakine Külter'in cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #şırnak #ölüm #kadın cesedi #kadın cinayeti
Önceki Haber
Güldür Güldür'den çok dikkat çeken bir skeç daha! Bu kez basını eleştirdi
Sonraki Haber
Muğla'da kayıp balıkçı ölü bulundu!
Beklenen skeç yayınlandı! Bakan Nebati'den ilk yorum geldi!
Beklenen skeç yayınlandı! Bakan Nebati'den ilk yorum geldi!
0
Dereye giren çocuk boğularak öldü!
Dereye giren çocuk boğularak öldü!
0
Kontrolden çıkan araç devrildi: 2'si bebek 3 kişi öldü!
Kontrolden çıkan araç devrildi: 2'si bebek 3 kişi öldü!
0
Otelin dereye döktüğü kimyasal, yavru balıkları öldürdü
Otelin dereye döktüğü kimyasal, yavru balıkları öldürdü
0
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
OSTİM Teknik Üniversitesi personel alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.