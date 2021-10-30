Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 49 personel alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli çalıştırmak üzere 49 kişi alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 12 Kasım 2021 tarihine kadar sürecektir.

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