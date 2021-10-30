GECEYE DAMGA VURAN DANS
GECEYE DAMGA VURAN DANS
0
BALÇOVA'DA CUMHURİYET COŞKUSU
BALÇOVA'DA CUMHURİYET COŞKUSU
0
BUCA'DA CUMHURİYETE ÖZEL GECE
BUCA'DA CUMHURİYETE ÖZEL GECE
0
ATATÜRK'ÜN İZİNDE
ATATÜRK'ÜN İZİNDE
0

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 49 personel alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli çalıştırmak üzere 49 kişi alacağını açıkladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 49 personel alacak
30 Ekim 2021 Cumartesi 11:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 12 Kasım 2021 tarihine kadar sürecektir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Sözbilir: 20 yıldır deprem çalışması yapılıyor ama yeterli değil
Sonraki Haber
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 14 kişi alacak
Kastamonu Üniversitesi 42 kişi alacak
Kastamonu Üniversitesi 42 kişi alacak
0
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 14 kişi alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 14 kişi alacak
0
Eşiyle tartışan kadın, balkona çarşaf bağlayarak kaçmaya çalışınca...
Eşiyle tartışan kadın, balkona çarşaf bağlayarak kaçmaya çalışınca...
0
111 yaşındaki Fatma nine o günleri anlattı: Bugünlerimizi Atatürk'e borçluyuz
111 yaşındaki Fatma nine o günleri anlattı: Bugünlerimizi Atatürk'e borçluyuz
0
Devlet erkanı Anıtkabir'de |Erdoğan Anıtkabir Özel Defterine bunları yazdı
Devlet erkanı Anıtkabir'de |Erdoğan Anıtkabir Özel Defterine bunları yazdı
0
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi personel alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.