Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personel alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personel alacak
11 Mart 2023 Cumartesi 12:33

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Önceki Haber
Tarsus Üniversitesi personel alacak
Sonraki Haber
Kafkas Üniversitesi personel alacak
Çankırı Kapalı Cezaevi'ne 'deprem' tahliyesi
Çankırı Kapalı Cezaevi'ne 'deprem' tahliyesi
0
Prof. Dr. Köksal: Tarımda suyun 60’ını israf ediyoruz
Prof. Dr. Köksal: Tarımda suyun 60’ını israf ediyoruz
0
MTA, incelemelerini tamamladı; deprem sonrası 'bataklık gölü' oluşmuş
MTA, incelemelerini tamamladı; deprem sonrası 'bataklık gölü' oluşmuş
0
Hamile Hazal'ı 97 bıçak darbesiyle öldürmüş
Hamile Hazal'ı 97 bıçak darbesiyle öldürmüş
0
Kafkas Üniversitesi personel alacak
Kafkas Üniversitesi personel alacak
0
Tarsus Üniversitesi personel alacak
Tarsus Üniversitesi personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.