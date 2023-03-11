Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personel alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

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