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Bilgisayar başında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki çocuk öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde lise öğrencisi Harun Sarı (15), bilgisayar başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Bilgisayar başında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki çocuk öldü
07 Ağustos 2022 Pazar 14:17

Olay, dün akşam saatlerinde Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Endüstri Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Harun Sarı, iddiaya göre odasında bilgisayar başında oyun oynadığı sırada fenalaştı. Başı önüne düşen Sarı'yı, bir süre sonra kız kardeşi Nisa gördü. Nisa ağabeyinin şaka yaptığını düşünerek annesi Hatice Sarı'ya söyledi.

Oğlunun hareketsiz yattığını gören Hatice Sarı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarı'yı yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Sarı, burada hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Sarı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hatice ve Erdal Sarı çift büyük üzüntü yaşarken, Harun'un cenazesi ikindi vakti Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedilecek. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kalp krizi
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