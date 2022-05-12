BÖYLE BİR GÜVERCİN GÖRÜLMEDİ!
BÖYLE BİR GÜVERCİN GÖRÜLMEDİ!
0
KÖPEK DİYE ALDILAR AMA...
KÖPEK DİYE ALDILAR AMA...
0
İNANILMAZ SÖZLER! TEPKİLER GECİKMEDİ
İNANILMAZ SÖZLER! TEPKİLER GECİKMEDİ
0
İZMİRLİ BERGEN'İ ÜCRETSİZ İZLEYECEK
İZMİRLİ BERGEN'İ ÜCRETSİZ İZLEYECEK
0

Bilimsel proje kapsamında yetiştirilen 4 milyon arı öldürüldü, ana arılar çalındı!

Bilimsel proje kapsamında yetiştirilen 4 milyon arı öldürüldü, ana arılar çalındı!
12 Mayıs 2022 Perşembe 12:52

Tekirdağ'da, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Veteriner Fakültesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın arı hastalıklarına son verilmesini amaçlayan projesi kapsamındaki kovanlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verilirken, 4 milyon arı öldü. Prof. Dr. Mustafa Necati Muz, "Burada sadece hırsızlık yapılmadı. Yıllardır biriktirdiğimiz genetik ırklar, projenin verileri de çalınmış oldu. Peteklere zarar verildiği için arılar ölmüş, bazıları kaçmış. Genetik materyal olan kovanlardan ana arılar çalındı" dedi.

NKÜ Veteriner Fakültesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı destekli, arı hastalıklarına son verilmesi ve sıfır kalıntı projesi, Tekirdağ'da bir süre önce hayata geçirildi. Proje kapsamında Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde kurulan arı kovanlarına henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi, 4 milyona yakın arı ölürken, arı ırkları da çalındı.

ARI ÜRÜNLERİNİN YÜKSEK KALİTE ÜRETİMİ AMAÇLANIYORDU

NKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necati Muz, kovanların bulunduğu alana büyük zarar verildiğini söyledi. Çalışmanın yürütüldüğü alanda yaklaşık 200 kovanın kullanılamaz hale geldiğini belirten Muz, "Yaklaşık 4 milyona yakın telef edilerek, hastalıklara dayanıklı üstün arı ırkları da çalındı. Burada yerli imkanlarla organik ilaç ham maddesi üretilmesi hedefleniyordu. Arıların bazı hastalıklarını tedavi etmek ve insan sağlığında kullanılan arı ürünlerinin kalıntısız ve yüksek kalitede üretilmesi amaçlanıyordu. Projeye 2016 yılında bakanlığın desteğiyle başlamıştık. Trakya'nın farklı köylerinden toplanan genetik üstün arılarımız vardı. 6 yıl burada ıslah mücadelesi yaptık. Burada sadece bir hırsızlık yapılmadı. Bizim yıllardır biriktirdiğimiz genetik ırklar, projenin verileri de çalınmış oldu. Peteklere zarar verildiği için arılar ölmüş, bazıları kaçmış. Genetik materyal olan kovanlardan ana arılar çalındı" dedi.

Prof. Dr. Muz, Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tekirdağ #arı kovanı saldırı #arı hırsızlığı #arı ölümü
Önceki Haber
Su faturasını 13 lira eksik verdiği için öldürüldü!
Sonraki Haber
Fabrikada feci ölüm! Tamir etmeye çalışırken kafası sıkıştı!
Erdoğan'ın açıkladığı konut paketinin şartları ortaya çıktı!
Erdoğan'ın açıkladığı konut paketinin şartları ortaya çıktı!
0
Fabrikada patlama: 2 işçi öldü!
Fabrikada patlama: 2 işçi öldü!
0
Su faturasını 13 lira eksik verdiği için öldürüldü!
Su faturasını 13 lira eksik verdiği için öldürüldü!
0
Uzmanlar uyardı: Soğuk hava afetlere neden olacak!
Uzmanlar uyardı: Soğuk hava afetlere neden olacak!
0
Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 23 kişi alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 23 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.