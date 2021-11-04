DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
0
ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLDU
ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLDU
0
MİGRENE AŞILI ÇÖZÜM!
MİGRENE AŞILI ÇÖZÜM!
0
İZMİR'DE 'SANATÇI TUVALETİ' BULUNDU
İZMİR'DE 'SANATÇI TUVALETİ' BULUNDU
0

Bilişim personeli alımı yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı

Bilişim personeli alımı yapılacak
04 Kasım 2021 Perşembe 10:43

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 

İlana başvuracak adayların fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekmektedir.


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sonraki Haber
Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken açıklama: Salgının bitmesi için...
Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Hacettepe Üniversitesi 54 kişi alacak
Hacettepe Üniversitesi 54 kişi alacak
0
Tacize uğrayan kızları korurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum
Tacize uğrayan kızları korurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum
0
TÜBİTAK'taki ölümün sırrı araştırılıyor
TÜBİTAK'taki ölümün sırrı araştırılıyor
0
Yıldız Teknik Üniversitesi 50 kişi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi 50 kişi alacak
0
Marmara Üniversitesi güvenlik ve temizlik işçisi alacak
Marmara Üniversitesi güvenlik ve temizlik işçisi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.