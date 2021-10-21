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Bilişim personeli alınacak

Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Bilişim personeli alınacak
21 Ekim 2021 Perşembe 10:18

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8. maddesi uyarınca, uygulamalı/sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 12 (oniki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

 

İlana başvuracak olanların, fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekmektedir.


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