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Bilişim personeli alınacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak

Bilişim personeli alınacak
20 Nisan 2022 Çarşamba 11:34

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Üniversitesi Bilgi  İşlem  Dairesi  Başkanlığında  istihdam  edilmek  üzere,  375  sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine uyarınca 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî  Gazete'de  yayımlanan  "Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarının  Büyük  Ölçekli  Bilgi  İşlem Birimlerinde   Sözleşmeli   Bilişim   Personeli   İstihdamına   İlişkin   Esas   ve   Usuller   Hakkında Yönetmelik" uyarınca 8 (sekiz) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Üniversitemiz   tarafından   gerçekleştirilecek   yazılı   sınav   ve   sözlü   sınava   katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince 2021 KPSS B Grubu P3 puan türündeki  puanının yüzde yetmişi  ile yabancı  dil  puanının  (YDS) yüzde  otuzunun  toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının on (10)  katı  aday  arasından seçilecektir. 

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