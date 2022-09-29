DÜĞÜNDE İLGİNÇ KAVGA
DÜĞÜNDE İLGİNÇ KAVGA
0
MUHABİRİN ZOR ANLARI
MUHABİRİN ZOR ANLARI
0
GÜLÜMSETEN GÖRÜNTÜLER
GÜLÜMSETEN GÖRÜNTÜLER
0
HEMEN GÜNCELLEYİN ÇÜNKÜ...
HEMEN GÜNCELLEYİN ÇÜNKÜ...
0

Bilişim personeli alınacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Bilişim personeli alınacak
29 Eylül 2022 Perşembe 10:42

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Üniversitesi  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 4 (dört) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

 

Üniversite tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2020 KPSS P3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Balıkesir Üniversitesi akademik personel alacak
Sonraki Haber
Florida'yı etkisi altına alan kasırgada muhabirin zor anları
Düğünde iki taraf birbirine girdi! Nedeni ise şaşırttı!
Düğünde iki taraf birbirine girdi! Nedeni ise şaşırttı!
0
Balıkesir Üniversitesi akademik personel alacak
Balıkesir Üniversitesi akademik personel alacak
0
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
0
Azra'nın katili cezaevinde intihar etti!
Azra'nın katili cezaevinde intihar etti!
0
Kayınpeder, kızına yakıştıramadığı damadını öldürdü!
Kayınpeder, kızına yakıştıramadığı damadını öldürdü!
0
Emniyet çalışanlarının alacağı promosyon belli oldu!
Emniyet çalışanlarının alacağı promosyon belli oldu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.