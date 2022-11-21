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Bilişim personeli alınacak

Yargıtay Başkanlığı, sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere 7 bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Bilişim personeli alınacak
21 Kasım 2022 Pazartesi 10:10

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 7(yedi) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.


İlan için başvurular 5 Aralık 2022 tarihine kadar sürecektir.


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Etiketler; #yargıtay #personel alımı #bilişim personeli
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