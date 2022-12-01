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Bilişim personeli alınacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Bilişim personeli alınacak
01 Aralık 2022 Perşembe 10:43

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi" ile "31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İlan için başvurular 12 Aralık 2022 tarihinde son bulacaktır.


İlanın ayrıntıları için lütfen tıklayınız.

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