Bilişim personeli alınacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi" ile "31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İlan için başvurular 12 Aralık 2022 tarihinde son bulacaktır.



İlanın ayrıntıları için lütfen tıklayınız.