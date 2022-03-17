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Bilişim uzman yardımcısı alınacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 82 bilişim uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu

Bilişim uzman yardımcısı alınacak
17 Mart 2022 Perşembe 09:57

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı hizmet birimlerine yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanacak toplam 82 (seksen iki) Bilişim Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları ilanda gösterilmiştir.


 

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