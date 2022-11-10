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Bilişim uzmanı alımı yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Bilişim uzmanı alımı yapılacak
10 Kasım 2022 Perşembe 11:05

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 10 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır.

 

Adayların; 11.11.2022 – 25.11.2022 tarihleri arasında (Saat 23:59) kadar e-Devlet Kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

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