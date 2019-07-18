Bilişimde, göçü durdurmalıyız

TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği Başkanı Rüştü Arseven, 'Bilgi ve İletişim Sektörü toplam istihdamı 140-150 bin civarında ve çalışanların yüzde 60'ı üniversite mezunu. Bu alanda çalışanların iki yıl için ücret artışı toplam yüzde 15 seviyesinde kalmış. Sektörde ciddi bir beyin göçümüz var, bu kaynakları Türkiye'de tutmaya ihtiyacımız var, bu göçü durdurmamız gerek' dedi.

TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği, "Bilişim Teknolojileri Meslek Seçimi ve Ücretler" araştırma sonuçlarını duyurdu. Çalışma sonuçlarına ilişkin bilgi veren Dernek Başkanı Rüştü Arseven, Türkiye'de teknolojinin gelişmesi ile birlikte daha fazla konuşulmaya başladığını, özellikle genç nüfusa sahip toplumda, gençlerde bilgi teknolojilerine karşı yoğun bir talep bulunduğunu dile getirdi. Gençlerin bu alanda çalışmak istediğini ve bilişim alanındaki kariyerlerin cazibesini artırdığına işaret eden Arseven, bu çerçevede Türkiye'deki sektör rakamlarına ilişkin de bilgi verdi.

Bilgi ve İletişim Sektörü toplam istihdamının 140-150 bin civarında olduğunu bildiren Arseven, "Çalışanların yüzde 60'ı üniversite mezunu. Bu alanda çalışanların iki yıl için ücret artışı toplam yüzde 15 seviyesinde kalmış. Sektörde ciddi bir beyin göçümüz var, bu kaynakları Türkiye'de tutmaya ihtiyacımız var, bu göçü durdurmamız gerek" ifadelerini kullandı.

Almanya'yı kıskanabiliriz

Arseven, Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri pazar büyüklüğünün 2018 yılında 27,4 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: "Almanya ile Türkiye arasında kıyaslama yaptığımızda, bilgi ve iletişim teknolojileri olarak ikiye ayırarak kişi başı harcamalara bakarsak, 2018 yılında Türkiye'de bilgi teknolojilerine kişi başı 111 dolar, iletişim teknolojilerine 223 dolar harcamışız. Toplamda kişi başı harcadığımız tutar 334 dolar. Almanya'da ise bilgi teknolojilerinde 1177 dolar, iletişim teknolojilerinde 1016 dolar olmak üzere, kişi başı harcama 2193 dolar. Nüfus olarak çok yakın olan Almanya ile bu karşılaştırmayı yaptığımızda, aradaki ekonomik değerler göz önünde bulundurulduğunda aradaki dört beş kat fark normaldir fakat bilgi teknolojileri harcamalarımızda onda bir oran önemsenecek ve dikkat çekilebilecek bir rakam."

KOBİ'ler binde 3'te

KOBİ'lerin teknoloji kullanımına da değinen Arseven, "Elimizde sektör olarak sağlıklı veriler olmasa da, Bakanlıktan paylaşılan veriye göre, Türkiye'de KOBİ'lerin ihracatında yüksek teknoloji ihracatının payı yüzde 1,83'lerden yüzde 3'lere gelmiş. Bu rakamın karşılığı ise Almanya'da yüzde 15,8. Burada da yapılacak çok işimiz var" değerlendirmesinde bulundu.

Arseven, imalat sanayinde KOBİ'lerde ileri teknoloji kullanma oran ortalamasının binde 3 olduğuna dikkati çekerek, 250 artı çalışanı olan büyük teknoloji firmalarında ise bu oranın yüzde 2,6 olduğunu aktardı. KOBİ'lerin Türkiye ekonomisi için önemine değinen Arseven, "Bilişim sektöründe istihdam ve eğitim, kamu-üniversite-STK ve özel sektör iş birliği ile acilen ele alınmalı" diye konuştu.

Yabancı dil bilme oranı yüksek

Bilgi ve İletişim Sektörü toplam istihdamı her yıl yaklaşık yüzde 3-4 büyüyor, Bilgi Teknolojileri kategorisinin toplam sektör içindeki payının yüzde 66 ile yaklaşık 95-100 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Bilişim sektöründe iş veren beklentilerine bakıldığında, iş veren sektör çalışanından yüzde 77 ile mesleki ve teknik beceri, yüzde 65 ile yabancı dil istiyor. TÜBİDER tarafından tavsiye edilen, alanında önde gelen üniversitelerden mezun olanların her yıl en az yüzde 50'si yurt dışında çalışmaya başlıyor.

Bakan başka telden çalıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nın sonuçlarını açıkladıklarını belirterek, "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında, 98'i Türk, 29'u yabancı olmak üzere toplam 127 araştırmacı Türkiye'nin yazacağı başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazandı" dedi.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aralık ayında yürürlüğe konan TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programı'nın sonuçlarının belli olduğunu bildirdi.

242 başvuru

Programa kabul edilen isimlerin Türkiye'nin yazacağı başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazandığını vurgulayan Varank, kazanan isimlere bakıldığında Türkiye'nin geleceğine olan inancın görüldüğünü dile getirdi. Çağın en büyük ihtiyaçlarından birinin nitelikli insan gücü olduğunu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu ihtiyacı karşılamak için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Varank, "Bu kapsamda, TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'yla küresel rekabet gücümüzü arttıracak alanında uzman araştırmacıları ülkemize davet ettik. Davete dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve özel sektör kuruluşlarından toplamda 242 başvuru aldık. Titizlikle sürdürülen değerlendirmeler sonrasında Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nın sonuçlarını bugün itibarıyla ilk kez açıklıyoruz. Kazanan araştırmacılar, sonuçları TÜBİTAK'ın internet sitesinden öğrenebilirler" diye konuştu.

Beklentiler karşılandı

Beklentileri ziyadesiyle karşılayan bir sonucun ortaya çıktığını ifade eden Bakan Varank, "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında, 98'i Türk, 29'u yabancı olmak üzere toplam 127 araştırmacı Türkiye'nin yazacağı başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazandı" dedi.

Kazanan isimler incelendiğinde Türkiye'ye duyulan güvenin, Türkiye'nin geleceğine olan inancının çok net bir şekilde görülebildiğine dikkati çeken Varank, destek kazanan araştırmacılardan 58'inin Amerika Birleşik Devletleri'nden, 16'sının İngiltere'den, 9'unun Almanya'dan, 8'inin de Hollanda'dan başvuru yaptığı bilgisini verdi.