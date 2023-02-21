Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi alımı yapacağının açıkladı

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
21 Şubat 2023 Salı 11:05

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin Profesör Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 12.-15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümüne öğretim üyesi alınacaktır.

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