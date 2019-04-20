BİLSEM taramalarına 800 bin öğrenci katıldı

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı BİLSEM sınavlarının ilk aşaması olan grup tarama sürecine yaklaşık 800 bin öğrenci katıldı. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, "Burada en önemli husus çocuklarımızın tanılanması" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarının ilk aşaması olan grup tarama sürecine, geçen yıla göre 4 kat artışla yaklaşık 800 bin öğrencinin katıldığı bildirildi.

Türkiye genelinde tablet bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen grup tarama uygulama süreci sonuçları, Bakanlığın internet sitesinden açıklandı. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, yaptığı açıklamada, özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla hizmet sunan BİLSEM'lere 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için öğrenci seçimine ilişkin bilgi verdi.

Grup tarama uygulamalarının 19 Ocak'ta başladığını anımsatan Bilgili, "Türkiye'nin özel yetenekli öğrencileri kendileri, aileleri, oluşturdukları insan kaynağı havuzu ve ülkenin geleceği açısından önemli. Bilim ve Sanat Merkezleri özel yetenekli öğrencilerimize bir destek eğitim modeli sunuyor. Bu da yerli, kendimize göre oluşturduğumuz bir model." dedi.

En önemli husus çocuklarımızın tanılanması

Özel yetenekli öğrencilerin okullarındaki derslerinin ardından kayıtlı oldukları BİLSEM'lere gelerek orada kabiliyetleri doğrultusunda için kendileri oluşturulan özel eğitim programını aldıklarını anlatan Bilgili, şunları söyledi:

Burada en önemli husus çocuklarımızın tanılanması. Tanılamanın birinci aşamasında sınıf öğretmeni öğrencileri aday gösteriyor. Aday gösterdikten sonra bütün çocuklarımız tablette grup tarama uygulamasından geçiyorlar. Orada Türkiye ortalaması üzerinden belli bir barajı aşan öğrencilerimizi yarın ilan edeceğiz. Bu aşamanın ardından da öğrencimiz müzik, resim veya genel zihinsel yetenek alanından değerlendirmeye tabi tutulacak. Bu uygulamalar kendi illerinde olacak.

Tanılamayı ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıftan itibaren başlattıklarını kaydeden Bilgili, öğrencilerin resim ve müzik yeteneğinden yaşadıkları illerde oluşturulan alanında uzman yetkililerin yer aldığı komisyonlarca bireysel değerlendirmeye alınacağını, genel zihinsel yetenekten aday gösterilen öğrencilerin de yine kendi illerindeki Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) bireysel değerlendirmeye tabi tutulacağını kaydetti. Bilgili, BİLSEM'lere yerleştirilecek öğrencilerin bu süreçlerin ardından belirlenip ilan edileceğini dile getirdi.

139 BİLSEM var

Genel Müdür Ahmet Emre Bilgili, 2002'de Türkiye'de sadece 17 BİLSEM bulunduğuna dikkati çekerek, "Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 139 BİLSEM var. BİLSEM'lerin sayısının artırılması öğrencilerin erişebilirliği açısından önemli. Çünkü çocuğumuz kendi okulundaki derslerinin ardından gideceği için BİLSEM'in kendine mümkün olduğunca yakın bir konumda olması gerekiyor." diye konuştu.

Bu merkezlerin sayısının artırılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildiren Bilgili, şöyle konuştu:

BİLSEM'ler şu an bütün illerimizde ve büyük ilçelerimizde var. Örneğin, İstanbul'da 13 BİLSEM bulunuyor. Bu sayıyı daha da artırmamız, İstanbul'da, büyük şehirlerimizde bütün ilçelerimize BİLSEM'leri açmamız lazım. İzmir'de, Adana'da, Ankara'da artırıyoruz. Önemli olan erişebilirliği mümkün kılmak.

Halihazırda 139 BİLSEM'de 43 bin öğrencimiz var. Bu sayı gelecek yıl daha da artmış olacak. Çünkü bu sene tanılama sürecine dahil olan öğrenci sayımız 4 kat arttı. Yaklaşık 800 bin öğrenci tanılama sürecine dahil oldu. Öğrenci sayımızın artmasını biz de istiyoruz ve ona göre BİLSEM'leri yaygınlaştırıyoruz. Havuzumuzu daha kaliteli ve daha farklı projelerde kullanılabilir hale getiriyoruz."

Kaybolmalarını istemiyoruz

BİLSEM'lerin Türkiye'nin geleceği açısından önemine işaret eden Bilgili, "Her ülkenin özel yetenekli potansiyeli kıt bir kaynaktır. Bu kaynak iki açıdan önemlidir. Birincisi, tanılama yapıp tespit edeceksiniz, sonra onları en güzel şekilde eğiteceksiniz ve devletine, ülkesine, milletine bağlı bir birey olarak yetiştireceksiniz. Biz de bu konularda hassas ve duyarlı olmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte aileler, öğretmenler ve merkezlerin teknik kapasitesinin çok önemli olduğunun altını çizen Bilgili, "Türkiye genelinde BİLSEM mezunlarını da dikkate alıyoruz. Böyle bir planlamayla hareket ediyoruz. Çünkü sadece BİLSEM'den mezun olup ondan sonra da öğrencilerin kaybolmasını istemiyoruz. Öğrencileri hayatının sonuna kadar takip etmemiz gereken bir birey olarak görüyoruz." dedi.