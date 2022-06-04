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Bin Ahıska Türkü aile, göçmen olarak kabul edilecek!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 yılında, Ahıska Türkü bin aile, iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilecek

Bin Ahıska Türkü aile, göçmen olarak kabul edilecek!
04 Haziran 2022 Cumartesi 08:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, "Ukrayna başta olmak üzere eski Sovyetler Birliğini oluşturan cumhuriyetlerde bulunan Ahıska Türkü soydaşlarımızdan Türkiye'ye gelmek isteyenlerden, en zor durumda olanlardan başlamak üzere, 2022 yılında bin ailenin iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilmesine, 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #erdoğan #ahıska türkü #göçmen #resmi gazete
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