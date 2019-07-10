Binali Bey'i kenarda bırakmayız

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İBB adayı yapmak için Meclis Başkanlığı'ndan istifa ettirdiği Binali Yıldırım hakkında konuştu

Binali Bey'i kenarda bırakmayız
10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:40

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin yönelttiği 'Binali Yıldırım Bey'le ilgili bir tasarrufunuz olacak mı?' sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binali Bey benim yol arkadaşım, dava arkadaşım. Nerede, nasıl değerlendirme hususu olacaksa bunların da yapı içindeki gelişmelere bakarak değerlendirmeleri yaparız. Ama benim bir dava ve yol arkadaşım olarak bu denli yetişmiş, kaliteli bir arkadaşımızı tabi ki kenarda bırakmak gibi bir şey düşünülemez." dedi.

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