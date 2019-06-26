Binali Yıldırım: Asıl işimize döndük

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, seçimi kaybetmesi üzerine açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, “Sonuç alındı… Nasip artık, söyleyecek bir şey yok, sonuç ortada. Asli işimize milletvekilliğine döndük. Sade milletvekiliyim artık” dedi.

İzmir vekili Binali Yıldırım: Asli işimize döndük!

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını CHP’li Ekrem İmamoğlu’na kaybetmesi sonrasında konuştu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile İstanbul seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Yıldırım, "Sonuç alındı… Nasip artık, söyleyecek bir şey yok, sonuç ortada" dedi. Bundan sonra ne görev yapacağı konusunda açıklama yapan Yıldırım, "Asli işimize milletvekilliğine döndük. Sade milletvekiliyim artık…" ifadelerini kullandı.