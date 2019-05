Binali Yıldırım: Gerçekte mağdur benim

Binali Yıldırım, PESİAD'IN düzenlendiği iftar programına katılarak açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, Pendik Sanayi ve İş Adamları Derneği(PESİAD)'ın düzenlediği iftar yemeğine katıldı. İftar öncesi konuşan Yıldırım, "Bir seçim geride bıraktık. 31 Mart'ta seçim oldu. Türkiye'nin her tarafında belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, muhtarlar seçildi. Seçimler bitti ama İstanbul seçimi uzun sürede gündemde kaldı. İstanbul seçimlerinde maalesef sandık ve sonrasında bazı usulsüzlükler, düzensizlikler, hatalar, yanlışlıklar oldu. Bununla ilgili partimiz, ilçe, il, Yüksek Seçim Kurulu'nda hukuk mücadelemizi verdik." dedi.

Seçimde yaşanan usulsüzlükler nedeniyle asıl kendilerinin mağdur olduklarını söyleyen Yıldırım, "Bugün biz mağdur olduk diyenler esasında gerçeği söylemiyor. Gerçekte mağdur olan benim. Çok açık konuşuyorum. Biz gürültü, patırtı yapmadık. Biz devlet adabı görmüş insanız. Bir konu hukuka intikal ettiyse onun sonucunu sessizce beklemek gerekir. Bizim suskunluğumuzu maalesef farklı bir şekilde yorumlayanlar oldu." Şeklinde konuştu. Binali Yıldırım, "Seçim Kurulu yaptığı yanlış işlerle bizi de mağdur etti. Bizi mağdur eden de Seçim Kurulu'dur. Görevlendirilen, şartları tutmayan insanların yaptığı iş ve işlemler yüzünden biz de mağduriyet yaşadık. " ifadelerini kullandı.

Makam delisi olmadım

Siyasette her makamı gördüğünü ve hak etmediği bir makam peşinde olmayacağını vurgulayan Yıldırım, "Hayatım boyunca hak etmediğim bir işin peşinde olmadım. Milletim destek oldu. Bana çok büyük yetkiler verdiniz. Milletvekili, Başbakan, Meclis Başkanı yaptınız. Bu makamları İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan daha da ağır sorumluluklar verdiniz. Burada da hep milletimin, vatandaşlarımızın arzu ettiği, onların beklediği görevleri yaptım. Makam mevki delisi bir insan olmadım. En büyük makamın insanların gönlündeki makam olduğuna inanırım. Bugün de halen buna inanıyorum. Marmaray'ı, Avrasya'yı yaparken, Osmangazi Köprüsü'nü yaparken, hızlı treni yaparken, yolları, tünelleri, havalimanlarını yaparken hep kafamdaki düşünce halka hizmet hakka hizmet olmuştur. Bu inançla çalıştım, gayret ettim. Bundan sonra da aynı anlayışla, titizlikle milletim bana ne yetki verirse, ne görev verirse onu yapmaya gayret edeceğim. Bu seçimler vesilesi ile gördük ki, çok dostumuz var. Dünyanın her tarafından, aynen Gezi kalkışması gibi maalesef üzerimize geliyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir. Ülkesi için, milleti için birliğini beraberliğini daha da güçlendirmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Ülkeme ve milletime güveniyorum." dedi.