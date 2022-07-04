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Binali Yıldırım sahnede türkü söyleyince...

"Erzincanfest 2022" kapsamında konsere gidenler sahneye Murat Dalkılıç'ın çıkmasını beklerken AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile karşılaştı. Eline mikrofonu alan Yıldırım türkü söylerken, ortaya renkli görüntüler çıktı

04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:59

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser öncesi sahneye çıkan Yıldırım, "Erzincan'a girdim ne güzel bağlar" isimli türküyü seslendirdi.

Seyircilerin "Bir daha, bir daha" diye ısrarının ardından Yıldırım, "Gençler siz sanatçıyı karıştırdınız, sanatçı geliyor." şeklinde karşılık verdi.

Daha sonra seyirciyle "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü söyleyen Yıldırım'a Erzincan Valisi Mehmet Makas da el işlemesi bakır kupa hediye etti.

Yıldırım, bakır kupayı havaya kaldırıp sahnenin karşısında duran gençlere verdi.

Havai fişek gösterisi sonrası sahneye çıkan Abdullah Çiçek de kız arkadaşı Cansel Akpınar'a, evlilik teklifinde bulundu. "Evet" cevabını alan genç, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan nikah şahidi olma sözü aldı.

Konser, Dalkılıç'ın canlı performansıyla devam etti.

Konsere AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ile vatandaşlar katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #binali yıldırım #şarkı #erzincan #erzincan fest #murat dalkılıç
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