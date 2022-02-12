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Binali Yıldırım Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu

Binali Yıldırım Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
12 Şubat 2022 Cumartesi 09:45

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Binali Yıldırım Üniversitesi'nde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (lisans mezunlarında KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.) ilanda başvuru şartları belirtilen pozisyonlara toplam 59 (elli dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 11 Şubat 2022 ile 28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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