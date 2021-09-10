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Bingöl Üniversitesi 10 kişi alacak

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

Bingöl Üniversitesi 10 kişi alacak
10 Eylül 2021 Cuma 10:34

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bingöl Üniversitesi'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 

Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

İlan için son başvuru tarihi 24 Eylül 2021 olarak belirtilmiştir.


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