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Bingöl Üniversitesi 38 kişi alacak

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü 38 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Bingöl Üniversitesi 38 kişi alacak
01 Nisan 2022 Cuma 10:26

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bingöl Üniversitesi'ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 2. maddesinin (b) fıkrasına uyarınca 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular 1 Nisan 2022 ile 15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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