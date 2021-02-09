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Bingöl Üniversitesi işçi alımı

Bingöl Üniversitesi'nin sürekli çalışmak üzere 9 işçi alımı yapacağı öğrenildi

Bingöl Üniversitesi işçi alımı
09 Şubat 2021 Salı 12:06

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik"  hükümleri kapsamında Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR) aracılığı ile ilanda tabloda belirtilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile "Sürekli İşçi" alımı yapılacak.

İlana başvuru tarihleri 8 Şubat ile 12 Şubat tarihleri arasında yapılacak

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