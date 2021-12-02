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Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü 24 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alacak
02 Aralık 2021 Perşembe 10:19

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bingöl Üniversitesi'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

İlan için başvurular 2 Aralık 2021 ile 16 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

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