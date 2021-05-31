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Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Bingöl Üniversitesi 21 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alacak
31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:14

Bingöl Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönetmeliğinin   ilgili   maddeleri   ile   Bingöl   Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

İlan için son başvuru tarihi ise 11 Haziran 2021'dir.

Detaylı bilgi için BURAYI tıklayınız.

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