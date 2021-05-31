Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Bingöl Üniversitesi 21 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Bingöl Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

İlan için son başvuru tarihi ise 11 Haziran 2021'dir.

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