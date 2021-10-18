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Binlerce denizanası ölü halde kıyıya vurdu!

Kocaeli sahiline giden vatandaşlar ilginç bir manzara ile karşılaştı. Sahilde binlerce denizanası ölü bulundu

Binlerce denizanası ölü halde kıyıya vurdu!
18 Ekim 2021 Pazartesi 13:30

İzmit Körfezi'nin Başiskele ilçesi sahil şeridinde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu. Sahil şeridinde yürüyen ve bisikletleriyle gezen vatandaşlar, kıyıya vuran denizanalarına baktı. Yaklaşık bir haftadır ölü deniz analarının yavaş yavaş kıyıya vurduğunu söyleyen Yalçın Şen, "Sabah erken saatlerde bisiklet sürmek için sahil şeridinden gitmeye başladık. Sahilde ölü denizanaları dikkatimizi çekti. Geçen seneye nazaran müsilaj olayından sonra biraz daha fazlalaştı. Diğer sahillerde de denizanaları gördük. Fakat son bir haftadan itibaren yavaş yavaş ölü denizanaları kıyıya vurmaya başladı. Bu sabah bu kadar ölü denizanası yoğunluğu ile ilk kez karşılaştık. Ölüp kıyıya vurması bizi endişelendiriyor." dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kocaeli #denizanası #denizanası ölüm
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