Binlerce kişi Gündoğu'dan seslendi: Kıdemimize dokunma

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, binlerce kişinin katılımıyla Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı. Kutlamaya katılanların giydiği renkli kostümler ile toplumsal sorunlara değinen pankartlar dikkat çekti. Tertip Komitesi adına 14 Mayıs bildirisini okuyan DİSK Ege Temsilcisi Memiş Sarı, "Biz emekçiler, üretimden gelen gücümüzü kullanarak kıdemimize dokundurtmayacağız" dedi.

İzmir'de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına katılacaklar sabah saatlerinden itibaren belirli noktalarda toplanmaya başladı. Daha önce Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) şubeleri, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası tarafından oluşturulan tertip komitesi tarafından belirlenen toplanma alanlarında bir araya gelenler, sloganlarla Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü. DİSK, KESK ve TMMOB 2'nci Kordon'dan oluşturduğu kortej ile alana girdi. TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalar ise önceki yıllarda olduğu gibi Alsancak Garı önünde toplandı. Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için toplanma alanında TOMA ve çevik kuvvet polisleri hazır bulundu. Gündoğdu Meydanı'nın çevresi polis bariyerleri ile kapatıldı. 1 Mayıs için alınan önlemler kapsamında 5 bin polis görev yaptı. Miting alanına giriş için güvenlik noktaları oluşturuldu. Alana girenler detaylı şekilde üst aramasından geçirildi. Kutlamaların yapıldığı alanın çevresindeki binaların üstünde keskin nişancılar yerleştirildi.

Soyer ve Kocaoğlu da katıldı

Izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve selefi Aziz Kocaoğlu, İkinci Kordon'da oluşturulan korteje katılarak Gündoğdu'ya kadar yürüdü. Soyer, alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu coşku 31 Mart sonrasında Türkiye'de doğan umudun büyüdüğünü gösteriyor. Bu ayrıca çok heyecan verici bir şey. Başka bir Türkiye mümkün. Herkes bunu hissediyor, buna inanıyor. Biz de onun gereğini yapacağız. Belki de yıllardır bu kadar kalabalık 1 Mayıs kutlanmadı. Bu çok güzel bir şey" dedi.

İşçi Korosu

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube'de örgütlü olan işçiler tarafından oluşturulan İşçi Korosu sahne aldı. Belediye otobüsü şoförü, büro elemanı, itfaiyeci, park ve bahçeler çalışanları, temizlik işçisi gibi farklı alanlarda görev yapan personelden oluşturulan koro, Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci anısına, sahneye baretler ve yelekleri ile çıktı. İlk kez sahne alan işçiler, 1 Mayıs Marşı'nı söyledi. İşçi Korosu 'Çav Bella' isimli parçayı seslendirirken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eşlik etti.

İzin vermeyeceğiz

Tertip Komitesi adına 14 Mayıs bildirisini okuyan DİSK Ege Temsilcisi Memiş Sarı, konuşmasına 1 Mayıs 1977'de İstanbul Taksim'de, 1996'da Kadıköy'de ve 10 Ekim Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenleri anarak başladı. Memiş Sarı, "Vahşi kapitalizmin insafına terk edilen işçi sağlığı ve güvenliği politikaları nedeniyle Kozluca'da, Soma'da, Ermenek'te, ülkenin dört bir yanında iş cinayetlerinde yitirdiğimiz binlerce emekçi kardeşlerimizi saygıyla anıyoruz" dedi. Memiş, daha sonra kıdem tazminatı konusuna değinerek, neredeyse tamamen kaldırlmaya çalışıldığını söyledi.

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) de devreye alınacağını kaydeden Sarı, "Biz emekçiler, üretimden gelen gücümüzü kullanarak kıdemimize dokundurtmayacağımızın, sermayeyi beslemeyeceğimizin sözünü buradan bir kez daha veriyoruz" dedi. Sarı, daha sonra işçilerin taleplerini açıkladı. Grev haklarının ellerinden alınmasına, bütçenin eğitime, sağlığa, emekçilere değil savaşa ve güvenlik politikalarına aktarılmasına karşı olduklarını söyleyen Sarı, "İş güvencesi ve kıdem tazminatımıza dokunulmasına, performans sistemine, işçi cinayetlerine, mezarda emekliliğe ve emekliliğimizde sefalete itilmeye, artan vergi dilimleri ile maaşımızın elimize geçmeden erimesine artık 'yeter' diyoruz" dedi.