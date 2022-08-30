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Binlerce kişiyi dolandırıp kaçan Thodex'in kurucusu yakalandı

Binlerce kişiyi dolandırıp kaçan Thodex'in kurucusu yakalandı
30 Ağustos 2022 Salı 11:52

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 400 bin kişiyi dolandırdıktan sonra kaçtığı Arnavutluk'ta yakalandı. Özer'in Türkiye'ye iadesi için gerekli işlemlerin başladığı öğrenildi


Kripto para borsası Thodex ile yüz binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilmişti.

Kırmızı bültenle aranan Özer'in Arnavutluk polisi tarafından Vlora kentinde yakalandığı duyuruldu. Özer'in Türkiye'ye iadesi için işlem başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Thodex'in kırmızı bültenle aranan kurucusu firari Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı, Emniyet tarafından Türkiye'ye iade işlemlerine başlandı." denildi.

Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğini iletti.

40 BİN YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özer'in "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplamda 40 bin 562 yıla kadar hapsi istenmişti.

VURGUNUN MİKTARI 356 MİLYON LİRA


Thodex'in veri tabanını mercek altına alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yapılan her işlemi tek tek incelemiş; MASAK'ın hazırladığı rapora göre, vurgunun miktarı 356 milyon lira olarak tespit edilmişti.

Etiketler; #kripto para #thodex #faruk fatih özer
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