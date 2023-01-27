Bir baba ve 3 çocuğu ölü bulundu! Korkunç iddia!

Sancaktepe'de bir sitedeki dairede 3 çocuk ile babaları ölü bulundu. Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak intihar ettiği iddia ediliyor. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken inceleme sürüyor.

Olay, Sancaktepe’de Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi'nde sitede bulunan dairede yaşandı. Sitenin teknikçisi Mehmet A.'dan haber alınamaması üzerine polise haber verildi. Çilingir yardımıyla daireye giren polis, Mehmet A. ile ikisi erkek 3 çocuğunun asılı halde cesedi ile karşılaştı. Mehmet A.’nın eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği öne sürüldü. Polisin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

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