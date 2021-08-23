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Bir belediye itfaiye eri alımı yapacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu

Bir belediye itfaiye eri alımı yapacak
23 Ağustos 2021 Pazartesi 08:20

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere; Belediye  İtfaiye  Yönetmeliği  hükümlerine  göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

İlan için başvurular 27 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.

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