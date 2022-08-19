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Bir buçuk vosvostan karavan yaptılar!

Düzce'de, Yasemin Nuran Açık'ın 1 tam ve 1 yarım vosvosu kullanarak yaptırdığı karavan, ilgi odağı oldu. Yarım vosvosu bagaj olarak kullanıp, üzerine çadır kurduran Açık, önündeki bagaja ise portatif masa yaptırdı. Açık, araçlarına 'pembe aşk' adını verdiklerini söyledi

Bir buçuk vosvostan karavan yaptılar!
19 Ağustos 2022 Cuma 09:48

Kamp hayatını seven Yasemin Nuran Açık, kendisine ait vosvosun arkasına yarım vosvostan bagaj yaptırdı. Yarım vosvosu çeki demiriyle kendi aracına bağlayan Açık, yarım kısmın üzerine çadır koydurdu ve aracın ön kısmındaki bagaj içine de portatif masa yaptırdı. Pembe renkli tam ve yarım vosvos, 3 kişinin rahatça konaklayacağı yaşam alanı haline getirildi.

Yasemin Numan Açık, araçlarına 'pembe aşk' adını verdiklerini belirterek, "Türkiye'de aslında bu tek. Klasik otomobillerde 1,5 vosvos. Tek bir vosvos değil. Arkada yarım kasa kısmını daha çok depolama için kullandık. İçinde bavul ve diğer malzemeler konulabiliyor. Vosvosların motor kısmı arkasında, ön kısmı bagaj olarak kullanılıyor. Oraya özel bir masa tasarladık. Arka kısmında ise depolama alanının üzerinde bir çadır var. Çadırda 3 kişi rahatlıkla konaklayabiliyor. Bütün kamp malzemeleri içerisinde. Kamp hayatını biz çok seviyoruz. Biz vosvosu bir karavana çevirdik. Trafikte hiçbir sorun yaşamıyoruz ancak oldukça dikkat çekiyor" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #vosvos #karavan #düzce
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