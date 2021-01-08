Bir doktor daha koronavirüs kurbanı oldu!

Koronavirüs bir sağlıkçıyı daha kaybetmemize neden oldu. Hastalık yüzünden Samsun'da bir doktor hayatını kaybetti

Bir doktor daha koronavirüs kurbanı oldu!
08 Ocak 2021 Cuma 10:33

Koronavirüs can almaya devam ediyor. Virüs yüzünden en çok etkilenen meslek grubu kuşkusuz sağlıkçılar oldu. Virüs nedeniyle sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Bir acı haber de Samsun'dan geldi. Samsun'daki özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan 36 yaşındaki doktor Necati Emirhan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Emirhan'ın 20 gündür Samsun 19 Mayıs Üniversite Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Koronavirüs #korona ölüm #doktor ölüm
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