Bir evde 4 ceset bulundu!

Edirne Uzunköprü'de bulunan Elmalı köyündeki bir evde aynı aileden 4 kişinin ölü bulunduğu öğrenildi. Ölenlerin silahla vurulduğu tespit edildi

Olay, sabah saatlerinde, Uzunköprü'nün Elmalı köyünde meydana geldi. Güler ailesinden dede Mehmet Güler ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güler ve eşi Filiz Güler ile çiftin çocukları Anıl Güler, evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulundu. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

VALİLİK: TABANCA İLE AV TÜFEĞİ BULUNDU

​Edirne Valiliği, Uzunköprü'nün Elmalı köyünde Güner ailesinden dede Mehmet Güner ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner ve eşi Filiz Güner ile çiftin çocukları Anıl Güner'in evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulunmaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Uzunköprü ilçemize bağlı Elmalı köyümüzde bir hanede ateşli silahla vurularak 4 kişinin öldüğünün ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ivedilikle sevk edilmiştir. Yapılan ilk incelemede aynı aileden M.G., M.G., A.G. ve F.G isimli vatandaşlarımızın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir" denildi.

Öte yandan Güner ailesinin yakınları, evin önünde toplanarak gözyaşı döktü. Köy halkından Musa Arıcan, "Ölen kişinin eniştesi var, sabah süt getirmediğini görüyor ve muhtara haber veriyor. Muhtarla birlikte gidip bakıyorlar, durumu görüyorlar. Muhtarın eşi hatta bayılacak gibi oldu. Ölen kadın, benim dayımın torunu oluyor. Hiç husumetlisi yoktu" dedi.

Filiz Güner'in kardeşi Lale Uçar da "Yengem aradı, 'Filiz ablanlarda katliam olmuş' dedi. Ben de 'Haberim yok, biliyorum' dedim. Buraya geldik, içeri sokmadılar, göremedim. Ölen kişi, büyük ablam oluyordu" diye konuştu.

Evin çevresine güvenlik şeridi çeken jandarma ekipleri, geniş çaplı araştırmasını sürdürüyor.

BAŞLARINA ATEŞ EDİLMİŞ

Edirne'nin Elmalı köyünde, evlerinde silahla vurulmuş bulunan aileden dede Mehmet Güner (76) ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55) ve eşi Filiz Güner (47) ile çiftin çocukları Anıl Güner'in (26) cansız bedenleri, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Ailenin cansız bedenlerinin ise sabah süt alamaya gelen kişinin bulduğu belirtildi. Kooperatiften her sabah süt toplamaya gelen görevliler, Güner ailesini süt getirmediğini fark edince telefonla aradı. Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i ölü bulunca durumu köylülere bildirdi. Hemen eve gelen köylüler, Anıl Güner'in cesedinin yanı sıra müstakil evde 3 kişinin daha cansız bedenlerini bulunca jandarmaya bildirdi.

Anıl Güner'in, dün akşam köy kahvesinde arkadaşlarıyla oturup, sohbet ettiği ve saat 24.00 sıralarında eve döndüğü öğrenildi. Yapılan ilk incelemede, 4 kişinin başlarına ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Evde kırık camların da bulunduğunu söyleyen köylüler, arbede yaşanmış olabileceğini dile getirdi. Jandarma ekipleri de bazı köylüleri bilgilerine başvurmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.