Bir evde 4 kişi ölü bulunmuştu. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde bulunan bir evde aynı aileden 4 kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Motosikletle kaçarken yakalanan kişinin üzerinde kan olduğu tespit edildi. B.E. isimli kişinin o gün köyü hiç gitmediğini söylediği ancak baz istasyonu kayıtlarında köyde bulunduğunun belirlendiği öğrenildi

Uzunköprü'nün Elmalı köyünde aynı aileden dede Mehmet Güner, oğlu Mehmet Güner, eşi Filiz Güner ve çiftin oğulları Anıl Güner'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılık sorgusunda serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen B.E. (25), tutuklandı.

Tutuklanan B.E.’nin Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde motosikletle yakalandığı belirtildi. Yol kontrolleri sırasında üzerinde kanlı kıyafetinden şüphelenin B.E.’nin güvenlik güçlerine kaza yaptığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınıp Uzunköprü’ye getirilen B.E., ifadesinde olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürüp, olay gecesi Elmalı köyünde olmadığını söylediği ancak baz istasyonu kayıtlarından köyde bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.