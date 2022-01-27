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Bir evde boğazı kesilmiş ceset bulundu!

Batman'dan yakınlarının haber alamadığı kişi evinde boğazı kesilmiş olarak ölü bulundu

Bir evde boğazı kesilmiş ceset bulundu!
27 Ocak 2022 Perşembe 15:35

Batman'da bir evde boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu.

Raman Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katında oturan T.A'dan haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

Adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde T.A'yı boğazı kesilmiş halde buldu. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde erkeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

T.A'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #batman #ceset #ölüm #ölü bulundu
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