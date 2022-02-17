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Bir haftadır kayıp olan kadın ölü bulundu!

17 Şubat 2022 Perşembe 10:28

Kayseri'de bir hafta önce ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 37 yaşındaki Rabia Mansur ölü bulundu.

Kayseri'nin Talas ilçesi Derevenk Vadisi yatağında, akşam saatlerinde bir kadının hareketsiz yattığını gören hurdacılar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kadının bulunduğu alana ulaşmakta zorluk çekince AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin çalışması sonucu ulaşılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, kadının 1 hafta önce ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Rabia Mansur olduğu tespit edildi. Evli olduğu öğrenilen Rabia Mansur, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #kayıp kadın #ceset #ölüm
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